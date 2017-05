Selle Melbourne’i abielupaari jaoks pidi pulmareisist Horvaatiasse, Albaaniasse ja Montenegrosse saama elu parim reis, kuid selle rikkus täielikult ära lennufirma.

Kuna paari naispool võttis pärast naitumist oma abikaasa perekonnanime, muutus lennupilet automaatselt kehtetuks – oli ju piletil naise neiupõlvenimi, kirjutab Daily Mail.

Paarike lootis küll, et saavad väikese raha eest vajalikud muduatused teha, kuid Virgin Australia teenindusest öeldi, et piletid tuleb tühistada ja siis uued osta. See läheks aga maksma 8500 dollarit. Pealegi teatati, et ka siis ei saa kindel olla, et lende ikka sel hetkel veel on.

Pärast oma loo sotsiaalmeedias rääkimist broneeris Virgin Australia siiski paarikesele uued piletid, kuid 1000 dollarit tuli paaril endal siiski maksta.