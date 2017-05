Kanada fotograaf Christopher Herwigil on omamoodi hobi – ta on veetnud viimased 12 aastat pildistades nõukaaegseid bussipeatusi.

Tegelikult sai see huvi alguse juba 2002. aastal, kui ta pani tähele, et nõukaaegsed bussipeatused on omamoodi arhitektuuriga, kirjutab Lonely Planet. Tänaseks on kanadalane läbinud bussipeatusi otsides üle 20 000 kilomeetri 14 riigis.

Sealjuures on Herwigi kogus ka Eestis asuvate bussipeatuste pilte. Nendest ühe, Kootsis asuva, pildi avaldas ka Lonely Planet.

