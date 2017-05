Uus uuring selgitas välja, milline on inimeste jaoks kõige parem hotell. Nii et kui on soov kunagi avada majutuskoht, siis tasub neid asju tähele panna!

Daily Maili vahendatud uuring tõi välja, et kõige enam hindavad külastajad puhtust, mis osutus lausa 35 korda olulisemaks kui tasuta internet. Samuti selgus, et äärmiselt olulised on hea teenindus ja voodi mugavus.

Kas majutuskoha hind polegi kõige tähtsam? Tuli välja, et külastajad loodavad makstud raha eest lihtsalt saada parimat kvaliteeti.