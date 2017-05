Itaalia. Riigis on tohutult palju avastamist, rääkimata sellest, et toiduhuvilistele on see nagu paradiis. Itaalias tasub käia igal aastaajal, kuid suvel tuleb arvestada turistihordidega.

Jaapan. Riigis on mingi maagia, mis muudab selle inimeste jaoks vastupandamatuks. Tõsi küll, riik on kallis, kuid on väärt säästmist.

Uus-Meremaa. Selle riigi loodust peetakse üheks maailma ilusaimaks. Kui sinna minna, siis arvesta, et vähemalt kolm nädalat tasuks ikkagi kohapeal olla.

Peruu. See riik uhkeldab ühega seitsmest moodsast maailmaimest – inkade iidne linn Machu Picchu. Tegemist on kindlasti kohaga, mida tasub oma elu jooksul vaatamas käia.

Portugal. See on üks Lõuna-Euroopa pärlitest, mida külastatakse küll vähem kui naaberriiki Hispaaniat, kuid mis on igatahes väärt tähelepanu. Ära tasub käia nii sellistes kaunites linnades nagu Lissabon ja Porto kui ka maalilistes randades.

Lõuna-Aafrika vabariik. Seal reisides õnnestub lühikese aja jooksul niivõrd palju näha! Sa saad nautida ookeanit, mekkida häid veine ja nautida kultuuri Johannesburgis.

Tahiti. Prantsuse Polüneesias asuv Tahiti on lausa paradiis! Ometi tasub meeeles pidada, et tegemist ei ole odava sihtkohaga.