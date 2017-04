Venemaa sõduriemade liidu esinaine Valentina Melnikova ütles Ukraina telekanalile "112 Ukraina", et alates 2014. aasta kevadest on Donbassis hukkunud 1500 Venemaa sõjaväelast.

Melnikova lisas samas, et tegemist on hinnangulise arvuga, kuna täpsed andmeid sõduriemadel pole. "Erinevalt eelnevatest sõdadest, siis meie poole ei pöördu ei hukkunute ega lähedaste omaksed. See sõda on osutunud kinniseks, kus me võime vaid oletada kaudsete andmete põhjal mis tegelikult aset leiab," rääkis ta telekanalile.

Sõduriemade liit leiabki oma kogemuste põhjal, et Ukrainas on sõja algusest hukkunud vähemalt 1500 nn vabatahtliku ehk teisisõnu Venemaa relvajõudude sõdurit ja ohvitseri.