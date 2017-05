Veoautojuht Kevin Kimmel ei teadnud 2015. aasta jaanuaris inimkaubanduse süngest ärist suurt midagi, kirjutab CNN. Siis aga märkas ta midagi kahtlast ning otsustas sekkuda. See päev muutis ta elu, kuid mis veelgi enam - päästis ühe noore naisterahva elu. Kupeldajatele on mehel tõsine sõnum: "Te olete minu maailmas."

Kevin ei saa kunagi teada, kes oli see tütarlaps, kelle ta päästis, sest tüdruku nime mõistagi ei avaldata. Kuid veidi hiljem nägi ta televiisorist uudist, kus temast räägiti. Kurjategijate paar, Laura Sorenson ja Aldair Hodza, meelitasid 20-aastase neiu valede abil kodunt välja, röövisid ta, hoidsid teda kinni, piinasid ja sundisid võõraste meestega vahekorda astuma. Tüdrukut piinati naelte, tuliste metallesemete ja vägistamisega. Ilmselt võis ta enda tegelikust east noorema mulje jätta alatoitumise tõttu.

Sündmus muutis Kevini elu. Nüüd käib ta paljudel üritustel esinemas ja rääkimas inimkaubandusest, mille osas on ta ennast kõvasti harinud. Ta paneb kõigile, eriti aga oma ametivendadele südamele, et nende võimuses on inimkaubanduse ohvreid aidata. Just rekajuhi töö iseloomu tõttu, kus palju liigutakse. Palju liiguvad ka kupeldajad. "Nad peavad neid [ohvreid] varjus hoidma," selgitab Kevin. "Sellepärast ei saa nad kunagi kuskil liiga kaua olla."