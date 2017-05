20. aprilliks tuli reisiettevõtjatel esitada tarbijakaitseametile 2017. aasta esimese kvartali pakettreiside kogumüügi aruanne, mida ei esitanud 12 reisifirmat, mistõttu amet pani nad musta nimekirja.

Aruanded on tarbijate majandushuvide kaitse oluline komponent, kuna neist saab amet sisendi, mis aitab hinnata ettevõtte tagatise piisavust. Tagatis on piisav juhul, kui tarbijate ees võetud kohustused on igal ajahetkel tagatissummaga kaetud. Aruande esitamise kohustus oli 276 ettevõtjal, kellest 12 ei esitanud aruannet.

Tarbijakaitseamet kandis musta nimekirja Kragen AS, Delfiin Reisibüroo OÜ, Juunika Koolitus OÜ, Miliam Travel OÜ, Odyssey Travel OÜ, ALVISA GRUPP OÜ, Eesti Elukiri OÜ, Tuule Travel OÜ, Pandion Reisid OÜ, Travel24 OÜ, Travel Partner OÜ ja Tristore OÜ.

Must nimekiri on abivahend tarbijatele, kes soovivad enne reisi ostmist kontrollida firma usaldusväärsust. Tarbijakaitseametil ei ole võimalik hinnata nende ettevõtete tagatisraha vastavust, mistõttu on ametil õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest.