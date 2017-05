Ajakirja GQ kolumnist kirjutab meeldivast avastusest - kui lihtne on reisida, kui kõik reisirõivad on samades toonides. Ei mingeid keerulisi mõistatusi sobivate värvide osas, sest kõik sobib suurepäraselt!

Miks tundub pakkida kaasa kuus erinevat rõivakollektsiooni? Et pärast neid sobitada, milline kõlbab mägironimiseks, milline romantiliseks õhtusöögiks? Tõenäoliselt jäävad paljud riided üldse kandmata ja laiutavad kohvripõhjas niisama. Reisimine on palju lihtsam, kui lähened asjale ühetooniliselt.

Kõige lihtsam, kenam ja maitsekam on valge-sinise kombinatsioon. Klassikalised värvid, mis üheski olukorras alt ei vea. Oma tavaelus sa võib-olla kogu aeg samu värve ei kannaks, aga reisi ajal ei ela sa ka tavalist elu. Pealegi, keegi ei pane tähele, et puhkaval turistil iga päev sama värvi riided seljas on. Ega sa kontoris pole!