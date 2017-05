Kõik õnnetud suhted ei lõpe füüsilise petmisega, vaid sellega, et partner leiab kellegi, keda usaldab, kellega räägib ja kellega tunneb emotsionaalset sidet, kirjutab Men's Health. Teisega magada ta kas ei julge või ei soovigi, kuid hoolimata sellest, et emotsionaalsest petmisest räägitakse vähem, võib see olla sama valus (kui mitte valusamgi) kui füüsiline. Ning selle eest pole kaitstud ei mehed ega naised. Emotsionaalsed armuafäärid on keerulisemad mõista, kuid siin on seitse märki, mis eraldi ei pruugi midagi tähendada, ent kui kehtivad enamik või kõik, oleks ehk põhjust kaaslaselt küsida, kas midagi on lahti. Liiga paranoiliseks ei maksa minna, alati saab kõigest rahulikult rääkida. 1. Seksielu on ootamatult palju paremaks muutunud (või siis kadunud).

Kui kellelgi on emotsionaalne afäär, mis pole veel füüsiliseks läinud, siis võib juhtuda, et seksimise sagedes sageneb. Sest sedasi saab ta läbi mängida kirge, mida tunneb tegelikult kellegi teise vastu. Muidugi on kõik inimesed erinevad ja juhtuda võib hoopiski see, et huvi seksi vastu praeguse partneriga kaob täielikult.

2. Ta tundub kauge, külm ja eemalolev. 3. Tema suhtumine sinusse on muutunud. Kas teda häirivad järsku sinu juures asjad, mis varem pole talle kunagi närvidele käinud? Kiidab huvisid, hobisid ja iseloomujooni, mida sul (tema sõnul) pole? Emotsionaalses suhtes olevad inimesed kipuvad oma peas võrdlema praegust partnerit idealiseeritud versiooniga oma emotsionaalsest armukesest. 4. Ta oleks oma moblast või arvutist justkui sõltuvuses. 5. Kellegi uue nimi käib kogu aeg vestlusest läbi. 6. Te tülitsete teistmoodi. Kui sa kuuled teie tülides hoopis uusi ja teistmoodi argumente, mida ta varem pole kasutanud, või tuuakse välja vanu lahkhelisid, siis võib see tähendada, et ta usaldab teie probleeme kellelegi teisele. Need pole tema argumendid, vaid kolmanda osapoole omad, kes oma arvamust läbi tema avaldab. (Muidugi võib see "kolmas" ka lihtsalt sõber või sõbranna olla.) 7. Sinuga ei jagata enam asju, mida sulle varem usaldati.