Kuigi mõistagi toimuvad kõige suuremad muutused sinu naise kehaga - ja on igati arusaadav, et ta vajab sinu tuge - ka mehe keha reageerib uuele elule omal moel. Vahel isegi üllatavalt sarnaselt naise omaga.

Blogi The Good Men Project kirjutab, et üks põhilisi ja ebameeldivaid emotsioone on ärevus. Hea on see, et see on täiesti tavaline. Iga normaalne tulevane isa muretseb saja asja pärast, alates oma sobivusest isaks kuni selleni, millist sporti tulevane ilmakodanik võiks harrastada. Ärevus on arusaadav, ka sinu naine tunneb seda. Saate sellest koos rääkida, kuid ära teda oma paanikaga liigselt üle koorma. Emotsionaalsetest muredest saab, muide, ka meeste puhul rääkida tujumuutustest. Kuid meestel ei tule need hormoonidest, vaid ikka ärevusest ja närvidest. Taas - see on normaalne, kuid ära lase sellel ennast maha murda. Rääkimine aitab, mitte aga tüli kiskumine niigi stressis kaaslasega.

Muutused naise kehas ajavad mõne raseda iiveldama ja oksendama. Kuid ka tulevane isa võib suurest stressist joosta tualetipotti kallistama. Nii oksendamine kui kaalus juurde võtmine tulevad stressist ja võib-olla ka pisut vähem kui tervislikust söögilauast. Tulevasele isale ei teeks paha oma menüü üle vaadata. Naine saab oma paisuvast kõhust lõpuks üsna kiiresti lahti, võrreldes nende nädalate või kuudega, mis sul selleks kulub.