Itaalia talendisaade saab kõvasti kriitikat, sest ühes osas otsustati naisosaleja laulmist "vürtsitada" tema käperdamisega. Hädas naisterahvas üritas siiski edasi laulda. Üldiselt peetakse nalja äärmiselt nõmedaks.

Noor ja lootust täis lauljatar Emma Marrone võttis osa talendisaatest "Amici di Maria De Filippi". Ta esitas Jevetta Steele'i ballaadi "Calling You". Ta ei teadnud aga, et tema taustatantsijatega oli kokku lepitud, et need naist ahistama, segama ja käperdama hakkaksid. Ahistamine oli ka päris räige - kannikast näksamine, kätega üle rindade libistamine ja muu kabistamine. Samal ajal mängiti totakaid heliefekte, et vaesel lauljal veel piinlikum oleks.