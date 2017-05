Rootsi viib septembris läbi viimase 20 aasta suurima õppuse Aurora, kus lisaks Rootsi vägedele löövad kaasa ka Eesti, Soome, Norra, Taani, Prantsusmaa ja USA üksused.

Rootsi kaitseminister Peter Hultqvisti sõnul on Venemaa alustanud aga desinformatsioonikampaaniat, väites, et tegemist on NATO õppusega, edastas YLE.

"Tegemist ei ole NATO õppusega, oleme ise kutsunud sinna osalejad ja tegemist on Rootsi õppusega, mille eesmärk on harjutada Rootsi kaitsmist. Me ei harjuta ründamist ja meil pole plaanis kedagi rünnata ega vallutada mingit maad," rääkis ta.

Õppusel Aurora osaleb 19 000 Rootsi sõjaväelast ja õppus viiakse läbi üleriigiliselt, kuid põhiliselt keskendutakse Stockholmi ja Gotlandi kaitsmisele.

Märgiline on õppuse toimumise aeg septembris, kuna Venemaa korraldab samal ajal Lääne-Venemaal ja Valgevenes õppuse Zapad 2017. Zapad toimub iga nelja aasta järel ning aastatel 2009 ja 2013 harjutas Venemaa õppuse käigus Baltimaade ründamist.