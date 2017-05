PPA on muutlike ilmaolude tõttu tänavu pikendanud talverehvide kasutamise aega. Aga ükskord saab see õudus otsa ning autole tuleb alla panna korralikud suverehvid. Kas sinu rehvitöökoda hoolib sinust? Kui see on liitnud vastutustundlike ettevõtete nimekirjaga, siis paneb ta su autole alla üksnes korras rehvid.

Politsei- ja Piirivalveamet käivitas sel kevadel koos Eesti Rehviliiduga kampaania "Paigaldan korralikke rehve!" ning kutsub sellega ühinema kõiki rehvitöökodasid, kes oma klientidest hoolivad ning panevad autole alla üksnes töökorras rehvid.

Kampaania juhib tähelepanu korralike rehvide kasutamisele. Kui rehvimuster on kulunud, pikeneb auto pidurdusteekond mitmekümne meetri võrra. Rehvi kokkupuutepind teega on sama suur kui keskmine nutitelefon ning kui see vähenegi ühendus toimub läbi kulunud rehvi, siis kannatab nii auto juhitavus, kiirendus kui ka pidurdus.