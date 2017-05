"On tõsiselt raske lõõgastuda, kui su peas keerlevad rahaküsimused, perekonnatülid või tööalased tähtajad, mis on juba üle läinud," märgib ta.

Keeruka töögraafikuga on raske sõdida, aga Masini ütleb, et kui te olete suhte päästmisest huvitatud, siis peate partneriga rääkima ja prioriteedid üle vaatama.

2. Naine tunneb, et teda võetakse iseenesestmõistetavana

"Kui olime poiss-sõbraga umbes aasta koos olnud, siis hakkas asi rutiinseks minema," räägib 29-aastane Misty. "Kui olime äsja kohtunud, siis oli meil võimas ja tuline keemia ning tahtsime teineteist kogu aeg. Aga pärast aastast sebimist olime korraga nagu üks vana abielupaar ja seda mitte heas mõttes. Ta lõpetas minu võrgutamise sellisel moel, nagu seda varem oli teinud, ning hakkas lihtsalt ootama, et ma hüppan tema riista otsa, millal iganes see kõvaks läheb ja tal tuju on. Aga ei teinud sealjuures midagi selleks, et mind erutada. Niisiis hakkasin tema soove tagasi lükkama ja enne kui arugi sain, oli üks kuu möödunud ning me polnud seda teinud. Siis sain teada, et ta petab mind ühe sõbraga ja me lõpetasime ära."

Suhteekspert Benjamin Ritter märgib, et kui tahad sekselus seda sädet hõõgumas hoida, siis tuleks jätkuvalt ka võrgutamismängu sütitada. "Mehed peaks pidama meeles, et kui nad tahavad pääseda oma partneri seeliku alla, siis tuleks neil käituda sel moel, nagu nad käitusid esmakordselt sinna pääsedes," sõnab ta.

3. Te ei suhtle teineteisega

Kui te enam oma daamiga ei seksi, siis võib ilmselt üsna kindlalt öelda, et te pole ühel lainel. Suhtespetsialistide sõnul ei erine seks teistest suhte osadest – nii ühes kui teises on võtmesõnaks suhtlemine. Frustratsioonist tuleks märku anda ja mõõnaperioodi võimalikud põhjused läbi töötada. Kui saate emotsionaalselt tagasi ühele lainele, siis saate tõenäoliselt ka füüsiliselt.

4. Te ei seksi nii, nagu naine tegelikult tahaks

Ükski mees ei taha kuulda, et ta on seksis halb. Aga suhte tervise nimel tuleks oma kombed ikkagi üle vaadata ja partnerilt mõned rasked küsimused küsida. Meeste puhul on seksialase hariduse peamine allikas pahatihti porno – aga teadupärast on tegu seksi väga liialdatud vormiga ja naise rahuldamiseks ei piisa tema töötlemisest suruõhuhaamri sarnaste liigutuste ja taktiga.

5. Naine on tüdinud

"Asi polnud selles, et seks oleks olnud halb," märgib 30-aastane Allyson. "Asi oli selles, et me tegime seda iga kord samamoodi ja see muutus nii etteaimatavaks. Iga kord, kui püüdsin saada teda mingisse uude poosi, olime kohe varsti jälle tagasi misjonäriasendis."