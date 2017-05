Ajal, mil Tallinnas piirati kütusekriisi tõttu hoonete kütmist ja inimestele olid välja jagatud toidutalongid, tundus võimalus jaanuarikuises Bangkokis basseiniveerel maasikaid süüa tõeliselt ulmeline. Kusjuures kohale sai täiesti tasuta, aga ainult siis, kui lendasid äriklassis.

Aasta oli siis 1989. Kõik endises Nõikogude Liidus muutus tohutu kiirusega, eriti oli seda märgata raha väärtuse kiires languses. Sotsialistlik jäik majandus ei jõudnud muutustele järele ja nii juhtuski, et umbes pool aastat maksid Aerofloti lennupiletid Moskvast Bangkokki nõukogude inimesele – ja seda me siis veel olime – mõttetult vähe. Lääne inimestelt küsiti kordades kõrgemat “valuutahinda” ja seetõttu lendasid nemad turistiklassis, aga eesti noored said endale äriklassi pileteid lubada. Loomulikult pidi olema keegi, kelle kaudu neile piletitele ligi pääseda, sest defitsiidimajanduses oli kõik odav avalikult raskesti kättesaadav, kuid tutvusi omades võis isegi äsja ülikooli lõpetanud noor inimene äriklassis Taisse lennata.

Poole aastaga pandi püsti hulk ettevõtteid just samade Inturistis töötava tuttava kaudu hangitud piletitega Tai vahelt lennates. Kusjuures kõik, mida toodi ja miks käidi, oli täiesti legaalne – no või vähemalt mitte kriminaalselt illegaalne. Polnud ju toona meil saada teksaseid, värviliste kirjadega T-särke jms ning neid Taist tooma hakatigi. Kindlasti äriklassis, sest selle piletiga kaasnes õigus võtta kaasa 60 kilo pagasit. Samas – 60 kilo kaupa 16tunnise lennu ja viisadega jahmerdamise eest Moskvas – polnud piisav isegi siis, kui noored “ärikad” lendasid Tai vahet üle nädala. Kuna kraam tuli Kadaka turul ka realiseerida, siis füüsiliselt lihtsalt ei jaksatud tihedamini sõita ja siis kutsutigi kaasa sõpru.