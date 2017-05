Kommentaarides on keegi irvhammas küll leidnud, et see nn kodukino või projektor on pigem lahendus, mis jätab telefoniomanikul mõlemad käed vabaks, et ta saaks edukamalt eneserahuldamisega tegeleda. Aga kindlasti on see loov ja lõbus vidin, mille võib meisterdada näiteks vihmasel õhtul suvilas filmi vaatamiseks. Idee on tee-ise-õpetuseks vormistanud Zephyrstail.

Meisterdamine on iseenesest lihtne: kingakarbi otsa lõigatakse kipsinoaga suurendusklaasi suurune ümar auk, auku paigaldatakse teibi abil suurendusklaas, praod teibitakse tihedalt kinni ja karbi põhja painutatakse kirjaklambrist telefonihoidja. Lisaks tehakse karbi põhja auguke telefoni laadimisjuhtmele.

Veidi keerukam küsimus on aga see, et nagu iga läätse puhul, pööratakse ka siin pilt tagurpidi. Nii tuleb enne filmi käimalülitamist ja telefoni karpi sulgemist esmalt seadistada telefon ise pilti valepidi näitama. Vähemalt selle seadeldise valmistamise ajal käis asi järgnevalt. IPhone'is minnakse menüüs Settings > General > Accessibility ja lülitatakse sisse Assistive Touch. Siis puudutakse hõljuvat sõõri ning valitakse Device > Rotate Screen. Android-telefonile peaks olema olemas sellised äpid nagu Screen Rotation Control ja Ultimate Rotation Control. Kui telefoni näppimine juba käsil, siis peaks ka ekraani võimalikult heledaks keerama.

Ning siis pole muud, kui sulgeda filmi näitav telefon karpi, asetada karp kuhugi heleda seina lähedale toolile ning haarata popkorni järele.

ÕL Mehele usub, et halb pildikvaliteet on garanteeritud – samas aga võib sellise asjandusega filmi vaatamine olla veidike lõbusam kui mõnetollise ekraani kõõritamine.

(zephyrstail / Imgur)

