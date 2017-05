Teate küll neid tasakaaluliikureid – seisad kahe jalaga elektrilisele asjandusele ning püüad kahel rattal tasakaalu hoides edasi liikuda. Võib-olla oled isegi näinud kedagi sellelt maha kukkumas. Või lausa ise kukkunud.

Inimkonda ja inseneriteadusi on läbi aegade viinud edasi mugavus. Meie panime ameeriklaste eeskujul ja selleks, et ise hoogu lükkama ei peaks, kokku elektrimootoriga rula. Aga ameeriklased on leidnud mugavuslahenduse ka tasakaaluliikurile. HoverSeat on sisuliselt ratastega iste, mille külge kinnitatakse tasakaaluliikur. Nii saab liikuri omanik mugavalt istudes mööda rannateed kulgeda ning oma lihaste pingutamisest ja tasakaalumeele arendamisest pole juttugi. Asjanduse hinnad algavad 89 dollarist ehk 82 eurost.

Ehk oleks aeg leiutada ka mootori jõul töötavad käimiskepid ...

Kuidas asi töötab, vaata allolevast videost.