Ikka juhtub! Pudel lendab ümber või suhtled nii elavalt, et õlleklaas, mida käes hoiad, lennutab natuke kesvamärjukest üle ääre. Kuidas õllest tekkinud plekid kiirelt välja saada, õpetab meesteajakiri Esquire.

Esiteks: võta rahulikult. Õlu on põhimõtteliselt nagu vesi. Palju hullem oleks ümber ajada punast veini või tomatimahla.

Teiseks: kuivata. Haara rätik või majapidamispaber ja kuivata hoolega. Majapidamispaberit võid õnnetusele julgelt peale uhada - mida kuivem, seda väiksem võimalus, et plekk paistma jääb.

Kui õlu määris ära tavalise puuvillase rõivaeseme ning seda pole võimalik kohe pesumasinasse visata (kui on, siis mõistagi tee seda), võta pesukäsn, tee veega märjaks ja lisa sellele puhastusvahendit. See võib olla nõudepesuvahend või pesuvedelik või äärmise häda korral ka lihtsalt seep. Hõõru plekki, kuni see on kadunud või vähemalt tuhmunud. Esimesel võimalusel pese riie masinas ära.

Vaibale kukkunud õlleplekiga võid samamoodi käituda, peenem mööbel vajab selleks mõeldud puhastusvahendit, kuid hoolikas kuivatamine võib juba palju päästa. Nahast esemeid või rõivaid tuleks kindlasti puhastada ainult kuiva käsna või riidetükiga, mitte veega.