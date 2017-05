Liiga paljud mehed usuvad, et head välimust on võimalik saavutada uhkemaid rõivaid kandes. Nad arvavad, et kui tõmbavad selga ülikonna või pintsaku või nööpsärgi, siis on nad kohe stiilsed. Aga tegelikult teevad mehed täpselt samu vigu, ainult et uhkemate ja sageli märksa kallimate rõivastega.

Mõnel mehel on loomulik anne saada kergesti aru, millised rõivad tema seljas hästi istuvad ja millised mitte. Aga mõni peab pusima – ja ei jää ikka mitte kuidagi oma peegelpildiga rahule. Art of Manliness toob välja meeste stilisti Robert van Tongereni 9 riietumisreeglit, mida mees peaks järgima, kui ta tahab uksest välja astudes kena või vähemasti normaalne välja näha.

Vaata, mis sul praegu seljas on. Päris kindlasti võid sa näha välja parem kui praegu ja seda isegi siis, kui kannad lihtsalt oma igapäevast teksade ja T-särgi komplekti. Ehk kuluks sulle ära paremini istuvad riided, võib-olla näeks sinu seljas parem välja mõni teine värv. Äkki kannad lustakat särki ja peaksid pigem valima midagi täiskasvanulikumat. Kui sa pole valmis oma mugavustsoonist väga kaugele välja astuma, siis alusta sellest, mis on sulle tuttav. Hästi valitud teksad ja särk näevad sinu seljas paremad välja kui kehv ülikond.

2. Üks hästiistuv ese on väärt kümmet sellist, mis ei istu

Hästiistuvad rõivad on kaunis keeruline leida. Aga just selga istuvus määrab ära, kas näed välja kena või kottis.

Mehed keelduvad sageli investeerimast rätsepateenusesse, pigem ostavad nad juurde teisi riideid, lootuses, et nood paremini istuvad. Pigem on aga mõistlik teha mõned kohendused ning omada paari ihule sobituvat eset kui tosinat kotjat.

3. Värvide vältimine võib muuta hästi riietumist lihtsamaks

Et hea välja näha, pead balansseerima terve hulga erinevate faktorite vahel. Mis võib olla asjatundmatu jaoks keerukas. Tuleb paljut korraga meeles pidada – aga sa ei pea seda kõike ühe hooga õppima. Näiteks on paljud mehed hädas värvide omavahel sobitamisega. Selle vastu saab esialgu ühe lihtsa meetodiga: kanna korraga vaid üht värvi eset ja ülejäänud komplekt olgu neutraalset tooni (valge, hall, khaki).

4. Isikupärane välimus on ülehinnatud

Suur hulk mehi, kes tahavad oma stiili muuta, tunnevad kinnisideed riietuda teistest erinevalt. Nad tahavad unikaalset ja isikupärast stiili, mis teistest eristub. Enamasti aga eristuvad nad nagu klounid.

Soovitav on aga alustada ajatute riietega nagu näiteks korralikud valged T-särgid ja tumesinised bleiserid. Paljud mehed leiavad, et need on liiga tavalised ... aga teate mis? Isikupärane stiil ei tulene sellest, kui sa oled erinev. See tuleneb teadmisest, millega sa näed hea välja ja millega mitte.

5. Valed rõivad tõstavad esile neid kehaomadusi, mida sa pigem tahaksid peita

Riided mõjutavad seda, kuidas inimesed su keha tajuvad – nii negatiivselt kui positiivselt. Lotendava särgiga paistab suur mees suurem ja kõhn veelgi kõhnem. Horisontaalsed detailid muudavad lühikest meest lühemaks ja nende puudumine teeb pikast mehest piksevarda.

Teiselt poolt aga võib suurem mees paista hästiistuvas pintsakus ja kõrge taljega pükstes kõhnem. Mustrilises särgis või tekstuuriga sviitris kõhn mees võib paista kopsakam. Püstitriibud muudavad lühemat meest pikemaks.

Mängi oma tugevuste peale.

6. Stiil EI seisne vaid detailides

Stiil seisneb üleüldises väljanägemises. Üksikasjad on muidugi tähtsad, aga paljud mehed kalduvad vaid nendele panustama.

Enamikul meestest on suuremaid probleeme kui mõned pisikesed paigast ära detailid. Niisiis: enne kui hakkad muretsema pisiasjade pärast, keskendu sellele, kuidas su riietus üleüldiselt töötab – et näiteks püksid ja pintsak on omavahel tasakaalus ja moodustavad harmoonilise komplekti. Pärast seda võid hakata mõtlema selle peale, mis värvi peaks sokid olema.

7. Väiksem kogus rõivaid võib pakkuda rohkem variatsioone kui pungil riidekapp

Iga uus soetatud ese võiks klappida mõnega (kui mitte enamikuga) olemasolevatest. Kui sul on näiteks palju siniseid või rohelisi rõivaid, siis vali uusi esemeid ostes selliseid, mida sulle meeldiks kanda koos sinise või rohelisega. 20 esemega võib panna kokku 10 erinevat head komplekti.

8. Garderoobi saab üles ehitada mõistlike kuludega

Võid ühel hetkel avastada, et enamik su olemasolevatest riietest sulle enam ei sobi. Ohkad ja mõtled, et nüüd on pankrotti oodata. Mitte tingimata. Kui sa lähed korra kuus riidepoodi ja ostad paar uut eset, siis hajutad kulud mitme kuu peale. Ning ka võid sa näha hea välja mõistliku hinnaga riietes – tegelikult ongi mõistlik enne odavamate riietega eksperimenteerida, kui asud investeerima tippkvaliteeti.

9. Riietu enese väljendamiseks, mitte mulje avaldamiseks

"Riietu mulje avaldamiseks" on üks sisutumaid moenõuandeid. Kuidas sa avaldad muljet inimestele, keda pole kunagi kohanud – loed eemalt nende mõtteid? Su riided on eneseväljenduse vorm. Need peaks ütlema midagi selle kohta, kes sa oled. Niisiis kasuta riideid mõne oma positiivse omaduse väljendamiseks.