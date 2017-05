Hiljuti vahendasime SEDA lugu disainerist, kes enda väitel suudab luua igati stiilseid ja moekaid rõivaid – mis samas on kuulikindlad. Ehk: kui sa oled näiteks narkoparun või tippvõmm, siis võid stiilselt tänaval ringi jalutada ning ükski salamõrtsukas ei tea kuuli rauda tõmmates, et ta näeb ilmaasjata vaeva. Videos demonstreerib disainer rõivaste kuulikindlust, tulistades lühikese vahemaa pealt neid kandvate inimeste pihta revolvrist. Modellid sisuliselt ei võpatagi, rääkimata mitmemeetristest õhulendudest vastu taga olevat seina. Ka ei teki nende nägudele grimasse, mis kindlasti tekivad juhul, kui keegi parajasti saanud rämeda sinika. On see ikka reaalne? Miks need inimesed haiget ei saa?

"9-millimeetrise kuuli inerts on väike," märgib kolonelleitnant Veljo Raide, kes on kaitseväe ühendatud õppeasutuste loodus- ja täppisteaduste õppetooli ülem. "[Ja] ilmselgelt on videos inimestel lisapehmendus."

Raide leiab, et riided võib disainida, kuidas iganes, aga kuulikindluse puhul loeb siiski materjal. Töötavad materjalid on tema sõnul kevlarid, näiteks Dyneema-nimeline. Kuulikindla vesti puhul on olemas kindlad standardid, mis määravad ära, milline kuul neid läbib ja milline mitte.