Paljude vaatlejate arvates on uus Ameerika Ühendriikide president lõhestanud omaenda kodumaa kaheks, ajanud pool ilma vihaseks ning tekitanud ka Twitteris märksa rohkem sappi ja tigedust kui seal muidu on. Aga kas Donald Trump muudab inimesi ka päriselt agressiivsemaks, küsib AskMen. Teadlaste hinnangul võib see tõepoolest nii olla.

Ammu on kindlalt tõendatud, et uudissündmused suudavad otseselt mõjutada inimeste käitumist. Üks eriti depressiivne 2013. aasta uuring näitas näiteks seda, et millal iganes Inglismaa koondis jalgpalli mängib, kasvab seal märkimisväärselt koduvägivald. Aga seni ei olnud kinnitatud, et ühe kindla isiksuse käitumine võib mõjutada grupikäitumist (ee, aga Adolf Hitleri juhtum? – toim).

Whartoni ülikooli uuringus jõuti muuhulgas järeldusele, et Donald Trumpi valimine on mõjutanud sotsiaalseid norme halvemuse suunas. See tõdemus pärineb uurimisprojektist, mis viidi läbi ärimajanduse ja avaliku halduse valdkonnas ning mille käigus teadlased otsisid erinevusi meeste ja naiste vahelise suhtlemise stiilides.