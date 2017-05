Foto ümber surnud hai mässitud jalgadega mehest läks internetis väga naksakaks, kui levis väide, et see palja p****ga nalja-nekrozoofiil on USA Florida ülikooli jalgpallimeeskonna peatreener Jim McElwain.

Maximi teatel riputas vastava pildi oma Twitteri kontole Ühendkuningriigi telesaatejuht ja loomaõiguste aktivist Anneka Svenska. Naine säutsus juurde üleskutse: andke teada, kes see mees on, et saaksime temalt küsida, miks ta seda tegi ja kus on selles nali, kui keegi alandab tapetud looma.

Keegi kommenteerijatest säutsus vastu, et tegu on tuntud jalgpallitreeneriga. Ja lumepall läks veerema. Ning ehkki haikargaja on Jim McElwain'iga kaunis sarnane, vahendas tolle koduülikool McElwaini kindlalt öeldud teadet: see pole mina.

Jim McElwain, Florida Gatorsi peatreener (VIDA PRESS)

Ent kommentaarides on ka avaldatud arvamust, et pildil on John Liautaud – kiirtoiduketi omanik ja eksootiliste loomade kütt.

Jimmy John Liautaud, 46 USA osariigis tegutseva Jimmy John'si võileivapoodide keti omanik. (VIDA PRESS)

Fakt on aga see, et kes iganes pildil ka poleks – kui kellelegi meeldib suruda oma meheuhkust surnud merelooma vastu, siis on ta üks eriliselt imelik inimene.