Enne kui kõva häälega "EI!" ütled, mõtle ka asja heale küljele. Liha vähem söömine aitab ökoloogilist jalajälge oluliselt vähendada, samuti on taimse toidu osakaalu suurendamine menüüs tervisele kasulik.

Lihavaba liha on toiduringkondade uus trend, mida ettevaatlikult, kuid järjekindlalt kaalutakse traditsioonilise liha aseainena. Veri pole enam veri, vaid peedimahl ning rebitud liha on hoopiski hakitud leivapuu vili, kirjeldab ajakiri Men's Journal.

Lihata liha populaarsust ei toeta vaid loomaõiguslus või loodussõbralikkus, vaid ka tervislikud aspektid - mõned uuringud seostavad liha, eriti punast liha, erinevate haiguste, sealhulgas vähiga.

Muidugi pole liha asendajad sõna otseses mõttes liha asendajad ja sellisena ei tuleks neid ka võtta. Toitumisekspert Keri Gans räägib, et tervise pärast ei pea keegi sajaprotsendiliselt veganiks või taimetoitlaseks hakkama. Küll aga tasuks uutmoodi maitsetele võimalus anda. "Asi pole selles, et peaksid loobuma sellest, mida süüa armastad, vaid selles, et leiad midagi uut, mida samuti armastama hakkad," selgitab ta. Miks mitte proovida?