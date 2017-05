Värv ei tundu autot valides olevat just olulisim asi: väheturvaline auto ei muutu sellest paremaks, kui ta punane on. Eurooplased on aastaid eelistanud praktilisust edevusele. BASFi trendikate autovärvide ülevaateuuringust selgub, et mõtteviis on muutumas: järjest enam nõutakse isikupärasemas kuues sõidukeid. Keemiakontserni BASF kattevärvide osakond on andnud välja ülevaate, milles analüüsib Euroopa autoostjate värvi- ja pinnaviimistluse eelistuste trende. Kuigi suuri muutusi ei ole, on teatud suundumused näha. Üllatuslikult teevad võidukäiku sinine ja ... pruun autovärv! 2016. aastal püsis kõik enam-vähem rahulik, eurooplaste värvieelistused drastiliselt ei muutunud, jätkuvalt eelistab valdav osa inimesi akromaatilisi värve. Kasvas varjundite ja viimistluste valik ning nõudlus erilahenduste järgi: üha rohkem kliente tuleb autot ostma, näpus oma, "eriline" värv.

Eritellimuste kasv kinnitab trendi, mida BASF on juba mõnda aega märganud: inimesed soovivad individuaalseid lahendusi ja isikupärastatud sõiduvahendeid. Varasemalt on IBM uurinud auto omamise ja kasutamise muutusi ning tõendanud, et tulevikus tahavad inimesed oma autot rohkem disainida, aga vähem seda isiklikult omada.

2016. aastal oli rohkem kui 2/3 ehk 78% Euroopas müüdud autodest värvitud akromaatilist (must-valge skaala) värvi, millest valge on endiselt selge lemmik musta ja halli ees. Praktilise hõbedase värvi eelistus on languses. Sinist eelistas 10% kogusegmendist, kuigi kromaatilistest (nn värvilised värvid ehk muud peale must-valge skaala – toim) värvidest eelistab seda 45%, samas kui kolmas koht kuulub üllatuslikult pruunile, punase järel – ehk on jõudnud aeg see vana karmiinpunane Austin Princess ajaloo prügikasti visata?