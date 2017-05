Küsitlusest tuli välja veel mitmeid seksiga seotud ägedaid faktikesi. Näiteks: kõige õnnelikumad on inimesed, kes tonksutavad korra nädalas. Keskmine ameeriklane – olgu vallaline või abielus – seksib kaks kuni kolm korda kuus. Niisiis ei maksa muretseda, kui teie ei tee seda iga päev, nagu need lärmakad naabrid.

Ning selgus ka, et sõltumata vanusest tasub hullamisega jätkata: taas leidis kinnitust ka ilmselge tõdemus, et regulaarselt seksivad vanemad paarikesed on õnnelikumad kui need, kes teevad seda harvem.