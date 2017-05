Taani õlletootja Norrebro Bryghus kogus Roskilde festivalilt 50 000 liitrit uriini, et luua üht unikaalset ja seiklushimulisematele kesvamärjasõpradele mõeldud õlut, vahendas Reuters.

Õlle nimi on Pisner ehk kombinatsioon pilsnerist ja pissist. Otseselt see inimese jääkprodukte ei sisalda, küll aga on linnaseotra kasvatamise ajal sõnniku või kunstväetiste asemel väetatud uriiniga.

"Kui sai teatavaks, et me oleme hakanud pruulima Pisnerit, siis arvasid paljud inimesed, et me paneme uriini otse õllesse ja me saime selle üle kõvasti naerda," ütles pruulikoja juht Henrik Vang.