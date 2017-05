Waze aitab autojuhtidel leida liikluses parima teekonna reaalajas ja teiste juhtide abiga. Tegemist on maailma suurima kogukonnal põhineva liiklus- ja navigatsiooniäpiga. Piltlikult öeldes tähendab see, et autojuhid on ühendanud jõud ja jagavad reaalajas liiklus- ja teeinfot, säästes kõigi aega ja kütuseraha. Nii saad sa sõpradelt märguandeid teel olevate ummikute, õnnetuste, ohtude, politseipatrullide kohta või ka infot kütusehindade kohta. Waze on maailmas ja ka Eesti juhtide seas väga populaarne navigatsioonirakendus, mis on saadaval tasuta nii Androidi kui ka iOSi telefonidele. Igatahes tegemist on äpiga, mis peab igal autojuhil olema.

Pargi.ee teeb autojuhtidele parkimise eriti lihtsaks. Rakendus on tuntud oma hea kasutusmugavuse tõttu, kuvades lähimaid parkimistsoone ja nende detailset infot koos uuendustega. Äppi saab salvestada kuni viis auto numbrit, mis muudab mitme auto parkimise palju mugavamaks ja teenuse eest tasumine käib koos mobiiliarvega. Rakendus kuvab detailselt kasutaja viimase kuue kuu parkimistehinguid ja võimaldab seada limiite ja meeldetuletusi. Pargi.ee rakendusega saab parkida Cityparki, Europarki ja AS Ühisteenused parklas. Rakendus on tasuta alla laetav nii Androidi kui ka iOSi telefonidele.

Deezer on üks maailma esimesi muusika striimimise teenuseid ning praeguseks kasutab äppi 16 miljonit inimest. Deezer sisaldab 40 miljonit muusikapala ja on kättesaadav 183 riigis. Deezer sisaldab suurt valikut nii Eesti kui ka välismaiseid artiste, kogu täieneb iga päev uute lauludega. Muusikat saab kuulata nutitelefonis, tahvel- ja sülearvutis ning seda ka ilma internetiühenduseta. Rakendus on tasuta nii iOSi kui ka Androidi telefonidele, Premium-versiooni on kasutajale rohkem funktsioone, näiteks saab kuulata muusikat ilma internetühenduseta. Autosõit möödub kiiremini lemmikmuusika saatel.

Barking on Eesti inimestele välja töötatud parkimisrakendus, millega autojuhtidel on võimalus parkida avalikkusele suletud olnud parkimiskohtadele, nagu asutuste parklad, korteriühistute parklad ja eraparklad. Rakenduse kaudu on kättesaadavad rohkem kui 4000 parkimiskohta, kuus pargib rakendusega keskmiselt 22 000 inimest. Rakenduse kasutajad saavad interaktiivse kaardi pealt välja valida endale sobiva parkimiskoha ning selle ette broneerida. See tagab, et parkimiskoht on parklasse jõudes reaalselt olemas. Igatahes muudab äpp autojuhtide elu mugavamaks ja parkimine on soodsam kui linnatänavatel. Äpp on saadaval tasuta nii Androidi kui ka iOS telefonidele.

Here we go äpp on hea abimees välismaal reisivatele autojuhtidele. Tegemist on kaartide ja navigeerimisrakendusega, mida saab kasutada võrguühenduseta režiimis. Rakenduses on olemas kogu maailma kaardid ja neid saab riikide kaupa telefoni alla laadida. Rakendus on tasuta nii iOSi kui ka Androidi telefonidele.