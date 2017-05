Rula, mida viib edasi elekter. Tasakaaluliikur, mille külge käib rannatool ja millega sõitmine sestap tasakaalu ei vaja. Neist leiutistest oleme hiljuti kirjutanud. Allkirjeldatud vidin on siiski sportlikus mõttes neist parem – ehkki see lumelaud ei vaja lund ega tagantlükkamist, paneb see keha ikkagi kenasti nõksuma.

Jah, selle laua abil saab lumelauatada ka siis, kui lund pole. Leiftechi ESnowboard'il on all kaks ringlevat ratast ehk sellega saab teha 360-kraadiseid pöördeid nagu lumelauaga. Seadeldise tippkiirus on 37 km/h ja aku kestab kuni 24 km. Laud on veekindel ja sel on veojõukontroll. Kiirust saab kontrollida bluetooth-ühendusega puldiga.

Ja hind? Alates 1549 dollarist ehk 1425 eurost ja eeltellijatele hakatakse lumevabu lumelaudu tarnima 22. maist.

Kuidas see rula, lumelaua ja elektrilise ratastooli hübriid liigub, vaata allolevast videost.