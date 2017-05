Redditi elunippide rubriigis antakse nõu, kuidas kontori kohvimasinast tuleva musta olluse maitseomadusi parandada.

Lexi_Banner märgib, et kui sul on sama vähe vedanud kui tal, siis kaasneb sinu tööga kohviks maskeerunud must tõrv. Selle olluse tuunimiseks on kaks lihtsat nippi:

1. Lisa kohvisse sorts soola. See leevendab ka kõige kibedama kohvi maitset.

2. Osta kontorisse karbike kakaod. Mõne lusikatäie kakaoga teed tõrvast algelise mokakohvi.

Üks kommenteerijaist on pakkunud välja veel ühe nipi: ohverda end omaenda ja kolleegide heaolu nimel ning tee see neetud kohvimasin ükskord puhtaks – kui sul on sama vähe vedanud kui Lexil, siis ei ole sinu töökohal keegi seda ilmselt kuid või isegi aastaid teinud.