Paraku näeb nõudlikum publik ka täiuslikkusetaotluse varjupoolt – üheülbalisust. Kõik on nii ühtmoodi hea, et lihtsalt ei tekita mingeid emotsioone (kui kristalselt aus olla, vaevab sama häda ka teisi saksa noobelmarke).

Mercedes on teadupärast maailma vanim autofirma ja tal on olnud teistest rohkem aega oma tooteid viimistleda. Sestap polegi midagi imestada, et Mercedes on kogu maailmas tuntud ja lugupeetud oma täiuslikkuse poolest. Just see omadus paneb inimesi neid autosid ostma.

Õnneks on seda taibanud ka turundusstrateegid. Seetõttu pikitakse erineva suuruse ja välimusega, aga ühtmoodi emotsioonivaeste mudelite vahele ka niisuguseid, mis mõjuvad nagu poolpaljas Kim Kardashian Kaaba kivi kõrval. Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake 4Matic on üks selliseid.

Esmalt vajab lahtišifreerimist pikk ja lohisev mudelinimi. AMG ütleb, et dünaamika mõttes on tegu keskmisest kõvasti kangema mudeliga. Akronüüm CLA teatab meile, et tegu on A-klassil baseeruva kupeega (CL).

45 oleks vanasti tähistanud 4,5-liitrist mootorit, tänapäeval võib seda interpreteerida umbes nii, et "säärase puraka oleks andnud 4,5-liitrine mootor". Shooting Brake täpsustab, et tegu pole siiski kupee, vaid universaaliga. 4Matic ütleb, et veavad kõik neli ratast.

Ehk lühidalt kokku võttes on see üks hunt lambanahas. Täidab kõiki pereautole esitatavaid nõudeid, aga kui pereisa tahab mõnikord ringrajal lõbutseda, pole vaja teist autot otsida.