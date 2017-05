Ajakiri Maxim väidab , et maikuu on masturbatsioonikuu ja nii peaks härrasmehed just sel ajal eriti usinalt kätele tööd andma. Väljaanne küsis ka spetsialistidelt, miks eneserahuldamine hea on ning sai kuus põhjendust.

"Orgasm on suurim dopamiiniplahvatus, mida on võimalik saada ilma narkootikumideta," ütleb kliiniline seksuoloog Gloria Brame. "Orgasmi saava inimese ajupilt näeb välja nagu heroiinisõltlase oma."

Ja puudub igasugune üledoosi oht.

2. See aitab sul kauem vastu pidada

Ilmselt juba tead, et teise raundiga läheb kauem aega kui esimesega, kas pole. Enne seksi masturbeerimine aitab vältida olukordi stiilis "ups, puudutasin ta rinda ja mul tuli ära".

"[Masturbeerimine] tund enne kohtingut annab sulle rohkem [enese]kontrolli," märgib Brame.

3. See aitab ennetada külmetust ja grippi

Hormoonispetsialisti Jennifer Landa teatel tõuseb onades ajutiselt stressihormooni kortisooli tootmine. See hormoon aitab sul reageerida igapäevasele stressile ning väikestes kogustes aitab ka reguleerida ja säilitada immuunsust.

"Masturbeerimine võib tekitada õige keskkonna tugevnenud immuunsüsteemi tarbeks," sõnastab Landa peenemalt. Orgasm päevas hoiab arsti eemal ...

4. See ennetab vähki

Kui sa korrapäraselt ei ejakuleeri, siis hakkab eesnäärmes olev vedelik tarduma ning täituma viiruste ja bakteritega, mis võib lõpuks tekitada tõsiseid probleeme, sealhulgas vähki.

Teadlased on leidnud, et 21 korda kuus seemet purskavatel meestel on viiendiku võrra väiksem risk haigestuda eesnäärmevähki – võrreldes vähem pritsivate sookaaslastega. teisest uuringust on selgunud, et kui pursata üle viie korra nädalas, siis on eesnäärmevähi tõenäosus lausa kolmandiku võrra väiksem.

Ehk: et värki korras hoida, tuleb torusid puhastada.

5. See toob parema une

On teada tõde, et mehed kipuvad pärast seksi paugupealt ära kustuma. Põhjus: needsamad õnnehormoonid ja virgatsained, mis tekitavad head enesetunnet – aga ka head und. Lisaks langeb kohe pärast laadungist vabanemist tukastusse aju prefrontaalkorteks, mis on sisuliselt käsukeskus. Nii kaovad kõik tüütud mõtted ja mured ja inimene võib rännata unenägude maale.

6. See teeb erektsioonid eriti tugevaks