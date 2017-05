Mis juhtub, kui su autol lööb süttima kollane õlikannu tuluke? Kas sõita edasi või jätta auto seisma? Kuidas autos õlitaset kontrollida? Milline mootoriõli su autos on? Kuhu mootoriõli valada?

Need ja mitmed sarnased küsimused on paljude sõidukiomanike seas väga levinud, kuna autokapoti alla me kõik just eriti sageli ei vaata. Pigem sõidame määratud ajal või vajadusel hooldusesse ja laseme spetsialistidel oma auto üle vaadata. Ja kui ka oskame õli juurde valada, siis ega meist paljud eriti tea, mida potsikul need SAE-d ja W40-d tähendavad.

Allolev õppevideo (tootjaks tuntud õlifirma Maarjamaa esindus) on ehk küll veidi puise tooniga, aga kindlasti hariv ja lõbus. Seda enam, et risti vastupidi soostereotüüpidele kehastab seal "blondiini" meesterahvas ja rekajuht-õlidoktorit naine. Feministid rõõmustagu. Õlidoktor teeb lihtsalt ja lühidalt selgeks, misasi see mootoriõli on ning annab vastused kõigile ülaltoodud küsimustele.