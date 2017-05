"Lamasin kuti jalge vahel ja imesin ta riista. Otsustasin hakata ka ta mune imema ja kui need endale suhu sain, siis oli mu põsk surutud vastu ta tagumikku ja võib-olla ka p***eauku. Hakkasin tundma kõige jäledamat võimalikku räpase p***e s***lehka. Ma ei tahtnud ebaviisakas olla, niisiis lasin edasi. Noh, teel koju tundsin endiselt vastikut lehka. Jõudsin koju ja vaatasin peeglisse ning mul oli sõna otseses mõttes väike s**avööt kuramuse põse peal. Kutt ei öelnud midagi, lihtsalt jõllitas otse mu s**asesse näkku ja suudles mind hüvastijätuks." -TheSouthernLady

Fekaalne kuriteopaik

"Hakkasin töötama linnakesest väljas. Leidsin haagisepargi, mis üürib odavalt kena suurt haagismaja. Olin teist nädalat seal ja sain Tinderis tuttavaks ühe tüdrukuga. Saime kokku, sõime koos ja võtsime kaugelt liiga palju napsi. Üldse mitte paha ühe Tinderi deidi kohta. Viisin ta oma haagismajja ja hakkasime pihta. Mõni minut hiljem tundsin s**ahaisu. See läks hullemaks. Mõtlesin, et kas olen varrega peeru lasknud või midagi. Sain sellest üle ja pärast läksin vannituppa. Kerge tagumikuhigi ja kogu lugu. Arvasin, et ju siis lihtsalt olin kõvasti peeretanud ja kukkusin ära. Hommikul ärgates olin ikka veel purjus ja läksin tööle. Järgmine päev. Paarike, kellele haagis kuulub, tõi mu tööl olles radika ja pani selle tööle. Nad ootasid mu tagasijõudmist, et näha, kas kõik on ikka korras, sest kogu voodi oli verd ja s***a täis. Ma pean silmas, et madratsil olid täiesti selged kannika jäljed. Nagu oleks tagumikukujuline tempel kastetud verre ja kakasse. See oli mu elu kõige piinlikum hetk." -Tumbleweed556

Praekana ja suuseks ei klapi

"Mul kõht valutas, aga ikkagi imesin ta riista. Mul ei olnud plaanis neelata, aga see sitapea hoidis mu pead kinni ja tema jobi pritsis vastu mu kurgunibu. Sperma maitses roiskunud prügi järgi. Mul on hull okserefleks ja see tegi olukorda veelgi hullemaks. Niisiis jooksin kraanikausi juurde ja oksendasin. Loo moraal: ära söö enne riista imemist KFC kana." -Italiancute

Allergiline anaaleksperiment

"Olin 15-aastasena Saksamaal vahetusõpilaseks ja eksperimenteerisin palju. Mõtlesin, et kurgist saab teha improviseeritud dildo. Kasutasin ihupiima või midagi, et saada lisamääret (libestit pole kunagi liiga palju).

Häda oli selles, et mu nahale ei meeldinud see ihupiim-libesti. Kogu mu riist, munad ja tagumikuauk (rääkimata selle sisemusest) olid päevi tules. Põleva p***eauguga koonduslaagrites jalutamine oli omaette kogemus. Need inimesed, kelle juures ma peatusin, arvasid, et ma olen väga tundeline." -Untakenu

Ei avokaadomäärdele