Jah, suurus, maitse, lõhn, sünnimärgid, kerge kaar paremale, mis iga kord ta emakakaela torgib – kõik see on avalik info. Ükski detail pole liiga vastik ega isiklik.

Kui sulle vahepeal on tundunud, et su tüdruku sõbrad teavad teie suhtest liiga palju, siis on sulle õigesti tundunud, märgib AskMen . Mis puutub seksiteemade arutamisse sõpradega, siis teevad naised seda märksa rohkem kui mehed. Mida nad siis konkreetselt teie intiimsest tegevusest omavahel jutustavad ja milliseid sinu tegemisi lahkavad?

Aga mehed on peeniste suurusi võrrelnud koopamehe aegadest saati. Ja naised sel teemal rääkinud umbes sama kaua. Paljude uuringute kinnitusel on see mehelikkuse märk. Hea uudis on see, et kui naine sellest sõbraga räägib, siis enamasti seepärast, et su riist on tema meelest oivaline ja maagiline. Või siis vajab ta selle osas nõu. Naine võib vajada veidi julgustamist või tuge, kui ta puutub kokku millegi natuke teistsugusega. Igatahes ei peaks sa kummalgi juhul põdema.

2. Sinu stiil ja vastupidavus

Sama oluline või olulisemgi teema on tehtud seksist raporteerimine. Mis asendis ja kui mitmes, kuidas seks tekitas kehavälise kogemuse – kõik detailid lahatakse läbi.

Kõigis suhte tasandites on ülioluline seksuaalne veetlus ja keemia. Pisa ülikooli teadlaste kinnitusel reguleerivad seda tunnet neutrofiinide-nimelised hormoonid. Naised mõõdavad keemiat tuntava eufooria taseme järgi ja selle järgi, kuidas sa nii kaudselt kui otseselt sobitud. Asi pole siivutus jutus – naised hindavad nii teie füüsilist ühendust. Oled sa veidi imelik ja seiklushimuline? Pealekäiv, aga mitte agressiivne? Teadlased usuvad, et sinu tantsustiili järgi saab teha järeldusi su iseloomu kohta, naiste meelest näitab su isiksuse kohta palju see, kuidas sa seksid.

3. Kui isekas sa oled (või mitte)

Ühelt poolt räägib ta üldpildist: sensuaalsusest ja romantikast. teisalt detailidest. Peamiselt sellest, mida sa käte ja suuga tegid, kui hästi ja kui pikalt.

Uuringud on leidnud, et heteronaised saavad orgasmi 61,6% seksimise kordadest, lesbid 74,7% kordadest. Heterod keskenduvad enamasti otsesele vahekorrale, aga naise orgasmini viimiseks on see ebakindel viis. Niisiis tasuks pühenduda naise rahuldamisele. See näitab talle kaht asja: sinu huvitatuse tase ja sinu vaimne ning seksuaalne küpsus.

4. Kui hea sa oled, kui võrrelda tema parima kogemusega

Kas ta sai orgasmi? Rohkem kui kord? Kas sa tegid midagi sellist, mida ta varem pole proovinud? Kas ta tunneb erutust puhtalt sinu kõrval olles ja fantaseerides? Enne, selle ajal, pärast ... Kõik salvestatakse üles ja pannakse raporti jaoks kirja.

Põhjus: ka naiste jaoks on oluline hea seks. Ja kui sa ka pole edetabeli esikohal, siis ei peaks sa paanikasse sattuma. 56% naistest leiab, et nende elu parim seks oli eelmises suhtes, mitte praeguses. Näe vaeva, et saada tema parimaks kogemuseks.

5. Kuidas sa paned teda end naisena tundma

Kui on olemas miski, mis naisele kindlast situatsioonist meelde jääb, siis see, kui enesekindlalt ta end selle tundis. Olulisem kui kogemus ise, on see, kui hea või kehv tal oli ning see kujundab tema üleüldist hinnangut. Kas tal oli liiga ebamugav, et tuled põlema jätta? Kas ta ei tahtnud täitsa paljaks võtta? Või oli ta oma naiselikkuses nii kindel, et midagi sellist ei tulnud talle pähegi?