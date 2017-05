Nutitelefonid on küll meie igapäeva elu lahutamatu osa, ent vaatamata sellele ei leidu kuigi palju inimesi, kes tunneksid kõiki nende seadmete võimalusi. Tele2 tootedirektor Katrin Aron tõi välja seitse Androidi telefoni funktsiooni, millest 90% kasutajatest ei ole teadlikud, kuid millest on argielus väga palju kasu. 1. Lihtne viis akut säästa. Kui valid oma telefoniekraanile musta või lihtsa tumeda tausta, lülitub automaatne pikslite esiletõste välja ja märkad, et nutiseadme aku püsib palju kauem laetuna. See funktsioon ei ole veel kõigi Androidi seadmete jaoks saadaval, kuid on juba kasutusel enamikus Samsungi nutitelefonides ja tahvelarvutites. Proovi ise järele! 2. Tekst kõneks. Androidi nutiseadmega saab lisaks teksti lugemisele seda ka kuulata. Kui eelistad teavet nägemismeele kasutamise asemel vastu võtta kuulates, vali oma nutitelefonist "Seaded" -> "Juurdepääs" -> "Nägemine" ja lülita sisse funktsioon "Voice Assistant". See kehtib ka eesti keele kohta, kuigi mõned sõnad võivad tunduda naljakad.

3. Nutitelefoni kaugjuhtimispult. Selle kasutamiseks ava telefonist "Seaded" -> "Luk. Ekraan ja turvalisus" -> "Muud turvaseaded" -> "Seadme administraatorid" ja seejärel märgi ära funktsioonid "Android Device Manager" ja "Luba lukustada või kustutada kaotatud seade". Seejärel saad oma nutitelefoni kadumamineku korral selle üles leida ja tõkestada andmeid kaotamata, kasutades seda veebilehte.

4. Külalisrežiim. Kui soovid oma telefoni ajutiselt kellelegi teisele kasutada anda, ent oma isiklikud andmed konfidentsiaalsena hoida, kasuta külalisrežiimi. Selleks libista kahe sõrmega ekraanil ülevalt alla ja vajuta ülemises paremas nurgas olevat kasutajaikooni. Seejärel ilmub ekraanile ikoon "Lisa kasutaja" ja saad valida, mida sinu nutitelefoni kasutaja telefoniga teha saab. 5. Ekraani suurendamine. Kehvema nägemisega inimestel ei ole sageli aimugi, kui kasulik see funktsioon nende jaoks võib olla. Selle käivitamiseks vali nutiseadmest "Seaded" -> "Juurdepääs" -> "Nägemine" -> "Suurendamise liigutused". Seejärel saad iga ekraani osa suurendada sellele lihtsalt sõrmega toksates. 6. Nutitelefoni juhtimine pealiigutuste abil. Teinekord võib juhtuda, et on tingimata vaja nutiseadet kasutada, kuid käed on kinni või väljas on lihtsalt liiga külm, et soojad käpikud käest võtta. Õnneks on sellelegi lahendus olemas. Pärast tasuta rakenduse EVA Facial Mouse paigaldamist saad oma Androidi nutitelefoni juhtida pealiigutuste abil.