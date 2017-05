Kas oled kunagi osalenud vestluses teise inimesega, kes ilmselgelt ei näi väga huvitatud. Kas see polnud mitte kohutavalt tüütu? Esimene samm selleks, et mõjuda kohtingul või ka muus sotsiaalses olukorras karismaatilisena, on olla kaaslase suhtes tähelepanelik.

Meestele loodud veebileht Art of Manliness kirjutab juba teada tõest, et oleme inimestena tehnoloogiast nii sõltuvad, et sageli möödub suur osa meie vestlusest teise inimolendiga nii, et vahime ekraani rohkem kui teise nägu. Kui pühendud vestluses hoopiski oma partnerile, paneb ta tähele, et eristud teistest, kes on temaga olles hõivatud kõige muuga. Kui sa fokusseerid nii oma mõtlemisjõu (ma kuulan, mida see inimene ütleb ja üritan teda mõista) kui füüsilise energia (ma vaatan talle otsa, noogutan, puudutan ta kätt, jälgin tema liigutusi) oma kaaslasele, tekitab see temas tunde, et ta on oluline. Ja kes meist ei oleks liigutatud, kui tunneme, et oleme olulised?

Ja selleks, et olla tähelepanelik, ei pea olema ekstravertne elumees. Vaikne kuulamine, noogutamine, õiges kohas tehtud tähelepanekud on juba piisavad. Mis teeb tähelepanelikkuse keeruliseks, on see, et seda on raske teeselda. Inimesed haistavad võltsi tähelepanelikkust väga kergesti. Pole olemast sellist asja nagu tähelepanelikuna mõjumine, tähelepanelik kas ollakse või mitte.