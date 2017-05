Noorte Kotkaste Pärnumaa maleva poiste ansambel The Snaps ühes Kaitseliidu ajakirja Kaitse Kodu! ja Kaitseliidu Pärnumaa malevaga on tänastele ja tulevastele emadele headeks soovideks valmis meisterdanud muusikavideo.

Jaan Endrik Kirsi, Karl Mumme, Tanel Vaikjärv ja Taavi Raudkivi on üheskoos bändi teinud kolm aastat ja "Aeg“ on nende esimene suurema avalikkuse ette jõudnud lugu. The Snaps tänab Kätry-Lisettet, Gretet, Kaileeni ning Marleni, kes aitasid emadepäeva üllatuse ellu viia.

Kaitseliidul on hea meel tervitada poiste emasid ja soovida kõigile Eestimaa emadele head emadepäeva!