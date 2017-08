Tasku autopesula omanik Marko Luhamaa on autopesula äris olnud üle kümne aasta ning annab selle põhjal ülevaate igapäevastest asjadest, millega oma autot rikutakse.

1. Eemaldame paberiga lindude väljaheited

See käitumisviis tundub olevat rohkem naiste teema. Tunnistan, et mingit statistikat selle kohta ei ole, aga keskmiselt üllatab selline autovärvi kahjustamise viis rohkem naisterahvaid. Näen siin väikest loogikat ka – eks naised on ikka rohkem kokku puutunud beebide puhastamisega käigu pealt, kui ei ole võimalik pesema minna. Muide, olen ise ka aastase tüdrukutirtsu isa ja olen selle teemaga üsna kursis.. Kasutatakse näiteks pehmeid salvrätte, et väikelaps saaks kiirelt puhtaks. Erinevus on siin vaid see, et auto pinnal on alati kerget abrasiivset tolmu. Samuti sisaldab teatavasti puguga seedesüsteemiga lindude väljaheide alati liiva. Seetõttu ei ole vahet, kui pehme rätiga väljaheiteid eemaldada. Pinda kriibib see ikka.

2. Las putukad lesivad autol. Nad on ju surnud, kuhu neil ikka kiiret?

Olen autopesulas suhelnud sel teemal paljude autoomanikega. Nii palju, kui mina olen aru saanud, siis üksi autoomanik ei ole tegelikult teadvustanud, et putukate laigud, mis on autolt pikka aega eemaldamata, kahjustavad värvikihti. Samuti ei ole mõtet alati autopesijaid sõimata kehva töö pärast. Tõde on kuskil seal vahepeal.

See lugu on tegelikult palju keerulisem. Et seda teemat avada, olen pannud kokku väga põhjaliku (ligi 20 lehekülge pika) e-raamatu koos huvitavate piltide ja isegi videoga. Muuhulgas kirjutan näiteks:

Kuidas on putukad autole kahjulikud?

Putukakahjustuste neli kategooriat. Millised on eemaldatavad jäljed ja millised mitte?

Ohututest putukate eemaldamise viisidest.

Kuidas ära hoida putukate kahjustusi ja säilitada auto ilu.

Miks mõnel juhul on putukate kahjustustest lahti saamiseks lausa vaja auto esiots üle värvida.

Video: ehe näiede sellest, et putukate jäägid ja kriimud ei ole alati ilmtingimata autopesula süü.

3. Eemaldame puuvaigu.

Tegelikult ei ole ma sattunud oma silmaga nägema ühtegi autoomanikku sellist “puuvaigu” probleemi lahendamas. Võib-olla sellepärast, et elan Tartus ja siin ei ole okaspuid väga palju. Kui elaksin Pärnus või Tallinnas, kohtaksin ilmselt ka oma silmaga neid tegevusi. Sellest hoolimata olen tõesti palju näinud neid tagajärgi autodel autopesulas.

4. Oi, mingi “kaka” on autol. Oi, kui kole. Kratsime küünega ära. (pilt räägib enda eest).

Autole kleepub igasugust mustust, mille päritolu on teinekord raske tuvastada või ära arvata. Ka autohoolduse nõustamise ajal on näha, et inimestel, kes avastavad mingi “jama” värvkattel, on miskipärast esimene reaktsioon kohe küünega proovida, kas see tuleb ära.

5. Tulen poest ja käed on kotte täis. Kuhu ma need panen? Ikka auto kapotile või katusele.

Kui mõtestame selle tegevuse lahti, siis saame üsna kergelt aru, auto pinnal on alati abrasiivset liivatolmu ja teine paratamatus on see, et ühtegi kotti või asja ei asetada pinnale täielikult paikselt. Ikka toimub kerge pinna peal lohistamine. Tulemuseks ongi kriimud.

6. Auto on natuke tolmune. See küll pesemist ei vaja. Pühime harjaga tolmu maha. Lihtne.

Kahjuks ei ole mul pildimaterjali, aga olen oma silmaga näinud, kuidas tolmust autot puhastatakse päikese käes kuivalt harjaga pühkides. Ei pea vist olema doktor füüsikateadustes, et mõista, et see kriibib värvi ära. Alljärgnev pilt on pärit talvisest periooidst, kus on näha, et autolt on harjaga pühitud lumi. Värvipinna jaoks on tulemus siiski sama. See on kriibitud.

7. Autos suitsetamine. Teeme pärast kemmi ära ja viskame osonaatori sisse ja korras.

Tõsi. Mõnikord võib õnnestuda ka keemilise puhatuse ja osonaatoriga autost suurem osa suitsuhaisust välja saada. Alati see aga nii ei lähe. Paar allpool asetsevat pilti annab tegelikult märku, mis toimub autoga, milles suitsetatakse palju. Seda ei ole lihtne välja pesta. Ühel kliendil oli mure, kus pärast kolme keemilist puhastust ei saanud ikka suitsuhaisust lahti. Oli proovitud ka osonaatorit. Ei aidanud seegi. Et probleemile vähegi leevendust saada, võtsime auto jupeks lahti ja pesime pesime ka nende detailide tagumised küljed:

- istmed välja;

- kitsad riiulid välja;

- laest, piilaritelt, ustelt polstrid maha;

- põrandakate maast üles.

8. Aga tanklas pühime autolt diisli laigu paberiga. Lihtne.

Taaskord. Pole pikalt midagi kirjutada. Pilt räägib enda eest.

Kokkuvõtvalt ütleksin, et inimestele tegelikult meeldivad uued, ilusad ja puhtad autod. Sageli mõeldakse auto ilusaks tegemisele alles siis, kui on plaan hakata seda müüma. Kui auto on aga ilusaks tehtud, avastatakse, et seda ei raatsitagi tegelikult müüa.Mina aga ei saa aru sellest, miks peaks tegema auto ilusaks alles enne selle müümist. On täiesti võimalik säilitada auto ilus ja korrektne ka sel ajal, kui seda ise kasutad.