Moldova päritolu Izyaslav Koza jooksis läbi Šveitsi – kokku 500 kilomeetrit – et paluda kallima kätt.

"Kogu see jooksmine oli seotud tema südame võitmisega. See oli midagi, mida pidasin vajalikuks. On lihtne öelda kellelegi, et armastad teda, kui oled igapäevases mugavas olukorras. Mugavustsoonist väljaspool on kõik palju keerulisem,“ räägib Koza.

Teekond võttis kokku 10 päeva ning iga päev jooksis mees keskmiselt 50 kilomeetrit.