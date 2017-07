Dyne Suh broneeris veebruarikuus suusanädalalõpuks Airbnb kaudu majutuse, kuid sai vahetult enne majutuspaika kohale jõudmist rassistliku sõnumi.

Naine võttis saabumise päeval ühendust majutusepakkuja Tami Barkeriga, et talt paari asja küsida, kirjutab Travel and Leisure. See aga vastas nii: "Ma ei annaks sulle oma korterit rendile ka siis, kui oleksid viimane inimene maailmas. Ainult üks sõna: asiaat."

Sellega viitas Tami Barker Dyne’i Aasia päritolule.

Naine kaebas juhtunust vastavasse organisatsiooni, mis langetas mõne kuu pärast otsuse tema kasuks. Tami Barker peab nüüd maksma 5000 dollarit valuraha, osalema Aasia-Ameerika kultuuri kursusel, isiklikult Dyne’i eest vabandama ning tegema vabatahtlikku tööd. Ka Airbnb keskkonnas sai ta tegutsemiskeelu.