Aeg-ajalt jõuavad avalikkuse ette lood sellest, kuidas inimesed soovivad põnevates kohtades endast pilti teha, kuid jäävad siis auto alla, kukuvad kuskilt või juhtub midagi muud traagilist.

Travel and Leisure vahendab uuringut, mis tegi kindlaks, et kõige rohkem selfisurmasid leiab aset just Indias. 2014. aasta märtsist kuni 2016. aasta septembrini juhtunud 127 selfisurmast 76 juhtus Indias. Riik on sellest teadlik ning näiteks Mumbais on nüüdseks kehtestatud 15 selfivaba tsooni.

Selfisurmade osas on teisel kohal naaberriik Pakistan.