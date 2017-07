Hispaania lennufirma Iberia sattus hiljuti kriitika alla, sest nõudis tööle kandideerijatelt rasedustesti tegemist. Teguviis tuli avalikuks, kui üks naine kaebas lennufirma tööinspektsiooni.

Iberia sõnul soovisid nad lennunduses töötavatele naistele vaid head, et viimased oma tervist ega veel sündimata lapse elu ohtu ei seaks, kirjutab Travel and Leisure. Samuti tõid nad välja, et viimase aasta jooksul on nad tööle võtnud viis või kuus rasedat. Kuus rasedat, kes tööle ei saanud, ebaõnnestusid muudes testides.

Sellele vaatamata määras tööinspektsioon Iberiale 25 000 eurot trahvi.

Teemasse sekkus ka Hispaania tervishoiuminister, kes kommenteeris, et emadus ei tohi kuidagi olla takistuseks töö saamisel.