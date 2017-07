Lennufirma United Airlines reisija kaebab, et pidi pikal lennul hoidma oma kolme-aastast last süles, kuigi oli maksnud eraldi tema pileti eest.

Vahejuhtum leidis aset 3,5 tundi kestnud lennul Houstonist Bostonisse, kirjutab Travel and Leisure. Shirley Yamauchi istus lennukisse jõudes oma kohale ning sättis poja kõrvalistmele. Vahetult enne lennuki õhku tõusmist tuli aga üks reisija, kes teatas, et laps on tema kohal.

Pardameeskonna liikmed tegid kindlaks, et lennuk on täis ning last polnud kuhugi mujale istuma panna – niisiis pidi ema poega ligi neli tundi süles hoidma. Sealjuures oli naine maksnud nii enda kui ka poja pileti eest lausa 1000 dollarit.