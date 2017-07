Qantase lennul Melbourne’ist Perthi suundunud mehel oli vägagi omapärane registreeritud pagas: nimelt registreeris ta sisse ainult ühe purgi õlut!

Tegelikult oli selle taga väike lugu – tegemist oli kihlveoga, kirjutab Daily Mail.

Anonüümseks jääda soovinud mehed nentisid, et ei uskunud, et ühe õllepurgi registreerimine on võimalik, kuid see õnnestus.