Aluspesu ostes on lihtne sattuda lõksu: leiad lemmikud ja kannad neid seni, kuni need on ribadeks! Tegelikult võid oma lemmikuid õige kasutuse ja hoolduse korral palju kauem kanda.

Menshealth.com jagab neli nippi, kuidas aluspesu eest paremini hoolitseda.

1. Sa kannad pesu järjest ega pese seda vahepeal.

Pese aluspesu pärast iga kandmist!

2. Sa kuivatad aluspükse valesti.

Kuivatis kuivatades vähendad aluspesu elastsust ja see venib välja. Kottis ja lötendav aluspesu on ebamugav ja kole.

3. Ostad valet värvi aluspesu

Valget värvi aluspesu reedab kohe kõik plekid ja mustuse. Kui valid tumedamat värvi püksid, siis ei pea nii sagedasti pesupoest uusi hankima.

4. Ostad valest materjalist aluspesu

Enne pesu ostmist vaata ja veendu, et millisest materjalist aluspesu tehtud on. Puuvillane aluspesu on kerge ja hingav, sobilik igapäevaseks kasutamiseks! Mikrofiiber sobib suvel ja trenni.