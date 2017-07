Munad on korralikud proteiini ning B6- ja B12-vitamiini allikad. Samuti on igasugused maitsvad munaroad - olgu siis härjasilm, omlett või munapuder - populaarsed hommikusöögid. Kuidas valmistada just seda viimast nii, et see oleks maitsev ning annaks jõudu algavaks aktiivseks päevaks?

Alusta sellega, et pane pann pliidil keskmisele kuumusele ja kalla pannile sorts oliiviõli. Löö kaussi kolm või neli suurt muna. Võta kätte vispel ja vispelda korralikult. Et munapuder tuleks kenasti kohev, õhuline ja meeldiva konsistentsiga, on oluline, et munavalge- ja kollase vahele piisavalt õhku pääseks. Kui segu on ühevärviline ja kobrune, siis aitab.

Munapudru sisse sobivad hästi erinevad maitsetaimed. Võid need lisada nii vispeldamise ajal kui ka hiljem peale raputada, kui puder juba pannile on jõudnud. Hea on kuivatatud või värske petersell, roheline sibul ning till. Maitsesta soola, pipra ja väikeste tšillihelvestega. Kui tahad, et puder oleks veel maitsvam ja siidisem, sega hulka ka peotäis riivitud cheddari juustu.

Kalla segu kausist pannile ning jälgi hoolega. Kui segu alumine osa on juba tahke ning pealmine veel vedel, siis haara puust köögilabidas ning hakka putru segama. Seda võid teha ettevaatlikult, suuri tükke ümber tõstes kui ka kiirelt segades. Peaasi, et kõik saaks läbi kuumutatud ja toores muna enam pannilt vastu ei sära.

Serveeri koos värske tomati viilude, praetud peekoni või maitsetaimedega.