"Samal ajal kui kõik teised muudkui abielluvad ja lapsi saavad, läksin mina oma parima sõbraga Taisse "mehenädalatele"," kirjutab populaarsel pildijagamislehel Imgur kasutaja ignoreeverythingido.

Kuigi mehe kasutajanimi väidab vastupidist (ignore everything I do - väldi kõike, mida teen ingl. k. - toim.), siis ei tundu mõte sugugi halb. Täpsustuseks olgu öeldud, et mõlemad mehed on heteroseksuaalsed head sõbrad, kes leidsid, et miks peavad kaunid mesinädalad olema vaid värsketele abielupaaridele, kui sarnase reisi võivad ka kaks karust sõpra teha.

Kahekesi külastati Tais asuvaid Buddha templeid, elevantide reservaati ja kauneid liivarandu. Fotod on tehtud Instagrami kasutaja Murad Osmanni järgi, kelle kuulus fotoseeria "Follow Me to" ("Järgne mulle" - ingl. k. - toim.) kujutab mehe pruuti, kes hoiab igal fotol pilti tegeval mehel käest kinni.

