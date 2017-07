Kui armastad oma kallist naisukest, siis tunned muret ka tema tervise pärast. Teatud vanusest võib tekkida mure: kaua naine veel elab? Tema eluea pikenemisel on ka mehel suur roll!

Viimane uurimus väidab, et korra nädalas seksides pikeneb naise eluiga, kirjutab Metro.

Kas see pole mitte suurepärane põhjus oma naisega seksida? Või vajadusel teda seksima meelitada?! Uurimuse järgi aitab korra nädalas seksimine aeglustada vananemist. Kõik naised tahavad ju noored olla ja siredad olla!

Uurimuses osales 129 naist, kelle puhul tuvastati, et regulaarselt seksivatel naistel on pikemad telomeerid. Need on kromosoomide otstel paiknevad järjestused, mis kaitsevad DNAd rakkude jagunemise ajal. Iga kord, kui rakud poolduvad, muutuvad telomeerid pisut lühemaks, kuid nende pikkust võib kärpida ka stress. Telomeeride lühenemist seostatakse paljude haigustega, näiteks arvatakse et need põhjustavad nii dementsust kui diabeeti.