Kui palju mõjutavad lapsed puhkuse planeerimist? ()

Veebilehtede HomeAway ja FamilyFun kohaselt eelistab lausa 43% lastest kingitusena hoopis reisile minekut, mitte midagi materiaalset.

Uuringutes küsitleti ka teatud hulka perekondi ning selgus, et 87% valib järgmise puhkusekoha pidades silmas oma lapsi ja nende heaolu. Lausa 13% perekondadest nentis, et lapsed olid need, kes tegid puhkuse sihtkoha osas lõpliku otsuse.

Küsitledes lapsi selgus, et 37% tahtis reisida sellistesse kohtadesse, kus olid käinud sõbrad, kuulsused või mida oli näidatud telekas.