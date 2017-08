35-aastane maailmaavastaja Angela Maxwell lahkus oma USA kodust 2014. aasta maikuus, et alustada rännakut ümber maakera. Jalgsi.

Angela ei pannud lahkudes paika kindlat aega, mil ta peab tagasi olema. Tänaseks on ta kõndinud üle 10 000 kilomeetri üheksas riigis ja kolmel kontinendil. Iga päev liigub ta 20-30 kilomeetrit.

"Ma olen alati nautinud õues olemist ja matkamist, kuid mul polnud eriti palju kogemust. Ma polnud kunagi üksinda matkanud ega nii pikka vahemaad läbinud. Lõpuks mõistsin ma, et kahetsen tulevikus väga, kui ei tee oma kutsumust tõeks,“ rääkis Angela Lonely Planetile.

Angela tunnistab, et tal on rõivastusest olemas üks paar pikki ja paar lühikesi pükse, kleit ja kaks särki. Tema päevaeelarve on 5 dollarit. Ta nendib, et taoline elu on talle õpetanud, kui vähesega on võimalik hakkama saada.